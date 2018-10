Maier verurteilt rechtsextreme Ausschreitungen in Apolda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda/Erfurt (dpa) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die gewalttätigen Ausschreitungen während eines Rechtsrock-Konzerts in Apolda (Kreis Weimarer Land) verurteilt. Die Gewalt habe sich zwar unmittelbar gegen Polizisten gerichtet, sagte Maier am Sonntag in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. "Aber das war auch ein Angriff auf den öffentlichen Raum, auf die Zivilgesellschaft, die wollten diesen Platz stürmen." Die Ausschreitungen auf dem Apoldaer Markt machten deutlich, dass das Gewaltpotenzial der rechten Szene nicht zu unterschätzen sei.

Bei den Ausschreitungen waren am Samstagabend acht Polizisten leicht verletzt worden, als Rechte Steine und Flaschen auf Beamte warfen. Der Veranstalter beendete das Konzert nach der Ankündigung der Polizei zur Auflösung vorzeitig. Die Polizei räumte den Platz. Zu dem Konzert waren rund 800 Rechte aus dem gesamten Bundesgebiet, Schweden und der Schweiz gekommen.