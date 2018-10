Innenminister Maier: Rechtsrock-Konzert verboten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda (dpa/th) - Ein kurzfristig angemeldetes Rechtsrock-Konzert in Kirchheim bei Arnstadt ist am Samstag wenige Stunden vor Beginn verboten worden. Der Ilm-Kreis als Verwaltungsbehörde habe es untersagt, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) in Apolda der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Teilnehmer kehrten nun nach derzeitigen Erkenntnissen nach Apolda zurück. Dort war das Konzert ursprünglich angemeldet worden. Die Veranstalter wollten laut Innenminister von Apolda nach Kirchheim umziehen, weil sie dort bessere Technik zur Verfügung haben.

Bereits am Freitagabend hatten auf dem Marktplatz in Apolda nach Polizeiangaben etwa 750 Menschen an einem Rechtsrock-Konzert teilgenommen. Dabei wurden unter anderem sechs Anzeigen wegen des Verwendens von verfassungswidriger Organisationen sowie drei Anzeigen wergen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht aufgenommen. Gegen das Rechtskonzert hatten etwa 100 Menschen protestiert.