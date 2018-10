150 Menschen bei Gottesdienst gegen Rechtsrock-Konzert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda (dpa) - Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben in Apolda am Samstag Bürgerproteste gegen ein Rechtsrock-Konzert mit mehreren Tausend erwarteten Teilnehmern begonnen. Unter den etwa 150 Gottesdienstbesuchern in der evangelischen Martinskirche im Kreis Weimarer Land waren auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Vertreter der Thüringer Landesregierung. Auf dem geplanten Konzertort auf dem Apolder Markt hatten Parteien, Verbände und ein Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Informationsstände aufgebaut. Unterdessen zeichnet sich ein möglicher weiterer Ortswechsel für das Konzert ab.

Die Organisatoren haben am Freitagabend auch eine Versammlung in Kirchheim bei Arnstadt angemeldet. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Samstag sagte, laufen derzeit die Kooperationsgespräche unter anderem zu Uhrzeit und Dauer. "Wir bereiten uns auch auf Kirchheim vor", sagte der Sprecher. In Kirchheim hatten sich Angehörige der rechtsextremen Szene in den vergangenen Jahren wiederholt zu größeren Rechtsrock-Konzerten getroffen.

Das Rechtsrock-Konzert war bereits am Freitag von Magdala, einer Kleinstadt an der Autobahn 4 nahe Weimar und Jena, nach Apolda verlegt worden. Das Amtsgericht Weimar hatte den Organisatoren den Zugang zum privaten Veranstaltungsgelände über einen kommunalen Weg untersagt. Die dort bereits aufgebauten Bühne, Technik und Toiletten dürfen sie erst am Montag dort abbauen. In Apolda konnten sie am Freitagabend deshalb nur eine provisorische Bühne nutzen. 750 Szeneanhänger kamen zu dem gut zweistündigen Konzert.