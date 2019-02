Merkel trifft May: EU-Araber-Gipfel über Krisen und Terror

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Scharm el Scheich (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit der britischen Premierminister Theresa May über die nächsten Schritte bis zur geplanten endgültigen Abstimmung über das Brexit-Abkommen im Parlament in London Mitte März ausgetauscht.

Die schwierigen Modalitäten im Zusammenhang mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU habe im Mittelpunkt des Gesprächs am Rande des Gipfels von EU und Arabischer Liga im ägyptischen Scharm el Scheich gestanden, teilte ein Regierungssprecher am Montag mit.

Weitere Themen seien die europäische Beziehung zur arabischen Welt sowie die Lage in Syrien und im Irak gewesen. Der zweitägige Gipfel der EU mit der Arabischen Liga sollte am Abschlusstag auch mit Diskussionen über die andauernden Krisen in diesen Ländern sowie im Jemen und in Libyen fortgesetzt werden. In der Abschlusserklärung sollten Gemeinsamkeiten betont werden, etwa beim Engagement gegen den Terrorismus oder für internationale Krisenlösungen.

Im britischen Parlament wird es in dieser Woche noch keine Abstimmung über das zwischen May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen geben. Das Votum werde bis 12. März stattfinden, sagte May am Sonntag. Es sei immer noch in Reichweite, die EU mit einem Abkommen am 29. März zu verlassen. Bei der Abstimmung über die nächsten Brexit-Schritte an diesem Mittwoch im Parlament in London bleibt es jedoch.