Maas besorgt über drittes Nein aus London zum Brexit-Vertrag

Berlin (dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat besorgt auf das neuerliche Nein des britischen Parlaments zu dem mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag reagiert. Er forderte die Briten auf, vor dem 12. April zu entscheiden, wie es weitergehen solle. "Ansonsten ist es der No-Deal-Brexit, so hart das auch wäre", erklärte Maas. Das britische Parlament hatte das Brexit-Abkommen heute zum dritten Mal abgelehnt. Nun droht entweder ein EU-Austritt des Landes ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl im Mai.