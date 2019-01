Großbritannien beim Brexit weiter ohne klare Linie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

London (dpa) - Vor der Brexit-Erklärung von Premierministerin Theresa May morgen im britischen Parlament zeichnet sich kein Ausweg aus der Krise ab. Mitglieder des Parlaments versuchen, den Austrittsprozess über verschiedene Umwege selbst zu steuern. Laut britischen Medien arbeiten Abgeordnete verschiedener Parteien daran, die Brexit-Entscheidung hinauszuzögern und einen ungeordneten EU-Austritt ihres Landes zu verhindern. Tory-Hardliner warnten May vor Zugeständnissen an EU-Freunde im Parlament. Eine britisch-irische Lösung für Nordirland hat Berichten zufolge wenig Aussicht auf Erfolg.