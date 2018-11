EVP-Fraktionschef Weber bestätigt Brexit-Einigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brüssel (dpa) - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hat den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen bestätigt. Man habe positive Signale, dass es nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt, sagte Weber in den ARD-"Tagesthemen". Man habe sich auf eine Übergangsphase verständigt, um Schaden für die Wirtschaft und EU-Bürger, die in Großbritannien leben, abzuwenden, erklärte der CSU-Politiker. Die britische Regierung hatte den Durchbruch verkündet, eine Bestätigung aus der EU-Kommission in Brüssel gab es zunächst aber nicht.