SPD bestimmt Kandidaten für Europawahl

Wildau (dpa/bb) - Die SPD in Brandenburg wählt heute in Wildau südöstlich von Berlin ihren Kandidaten für die Europawahl. Dabei treten bislang drei Kandidaten an. Der SPD-Landesvorstand hatte die frühere Juso-Landeschefin Maja Wallstein (32) vorgeschlagen. Zudem treten Simon Vaut (40), einst Redenschreiber unter anderem von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, und der Chef der Uckermark-Jusos, Paul-Ivo Drenske (21), an. Weitere Kandidaten könnten theoretisch noch auf der Versammlung vorgeschlagen werden. Als prominenter Gastredner wird SPD-Vizechef Olaf Scholz erwartet.