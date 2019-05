Hessen wirbt bei Europawoche für Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start der hessenweiten Europawoche hat Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) die Menschen dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am 26. Mai zu beteiligen. Die Aktionswoche solle unter anderem zeigen, wie viel Europa in Hessen steckt, sagte die Ministerin am Donnerstag zum Auftakt in Wiesbaden. Sie wünsche sich bei der Wahl ein klares Bekenntnis zu einem geeinten und demokratischen Europa.

Mit dem Aktionsprogramm "Lebe Dein Europa" werde die Landesregierung in den nächsten Wochen zeigen, welche große Bedeutung die Europäische Union für Hessen hat. "Europa bedeutet Freiheit und Vielfalt", betonte Puttrich. Rund 4,7 Millionen Hessen sind aufgerufen, an der Abstimmung Ende Mai teilzunehmen.

Neben den wahlberechtigten Deutschen können auch rund 400 000 in Hessen lebende EU-Bürger über die Vertreter im Europäischen Parlament abstimmen. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen werden in Hessen an der Wahl der Abgeordneten zum 9. Europäischen Parlament teilnehmen. Bei der vergangenen Europawahl 2014 hatten sechs deutsche Abgeordnete ihren Wohnsitz in Hessen.