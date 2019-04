Countdown für die Europawahl: Hessen können bald abstimmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Begleitet von den anhaltenden Brexit-Debatten läuft auch in Hessen der Countdown für die Europawahl. In etwa einem Monat am 26. Mai sind rund 4,7 Millionen Menschen im Land aufgerufen, an der Abstimmung teilzunehmen. Neben den wahlberechtigten Deutschen können dabei auch rund 400 000 in Hessen lebende Unionsbürger über die Vertreter im Europäischen Parlament abstimmen.

Bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2014 hatten sechs deutsche Abgeordnete ihren Wohnsitz in Hessen. Deutschland entsendet insgesamt 96 Abgeordnete ins Europäische Parlament.

Die hessische CDU musste vor fünf Jahren deutliche Verluste einfahren und kam auf 30,6 Prozent der Stimmen. Die SPD erzielte mit klaren Zuwächsen 30,3 Prozent, auch die Linke legte auf 5,6 Prozent zu. Federn lassen mussten die Grünen (12,9 Prozent) und vor allem kräftig die FDP (4,1 Prozent). Die AfD erreichte bei der Europawahl in Hessen aus dem Stand 9,1 Prozent.