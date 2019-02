Kommissionspräsident Juncker zu Besuch im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Landtag feiertheute 60 Jahre europäische Integration mit prominentem Besuch aus Brüssel. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, will im Plenum eine Rede zur Zukunft Europas halten. Danach stellt er sich mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) den Fragen von Jugendlichen.

Am 26. Mai findet die Europawahl statt. Vor einem Monat erst hatte das grün-schwarze Kabinett in Brüssel getagt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte Juncker in dem Zusammenhang das neue Europaleitbild der Landesregierung übergeben. Damit soll der Südwesten Impulse für die Zukunft der EU geben.