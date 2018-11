Jahrestreffen der Pomerania: Beratung über EU-Kürzungspläne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löcknitz (dpa/mv) - Die Kürzungspläne der EU-Kommission stehen heute im Mittelpunkt der Jahrestagung der Kommunalgemeinschaft Pomerania. Die knapp 80 Mitglieder aus dem Nordosten Brandenburgs, Vorpommern und Ostmecklenburg wollen in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beraten, wie die befürchteten Einsparungen noch abgewendet werden können. Nach bisherigen Plänen aus Brüssel sollen von 2021 an nur noch Einwohner in einem jeweils 25 Kilometer breiten Streifen beiderseits der Grenze von der Förderung profitieren. Bisher gibt es dafür keine Festlegung.

Kämen die Einschränkungen, fielen zwei Drittel des Gebiets der Euroregion Pomerania aus der Förderung heraus. Außerdem sollen die Kommunen künftig deutlich höhere Eigenanteile aufbringen, was für etliche grenzübergreifende Projekte das Aus bedeuten könnte. Zur Kommunalgemeinschaft Pomerania gehören Kommunen in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie in Brandenburg aus Barnim und Uckermark. Präsident ist Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).