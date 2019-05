SSW: Nach Wahlerfolg müssen die Grünen liefern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach dem Sieg der Grünen bei der Europawahl in Schleswig-Holstein hat der SSW den einstigen Koalitionspartner aufgefordert, CDU und FDP auf einen klimafreundlichen Kurs zu bringen. "Sonst wird das nichts mit der Energiewende in Schleswig-Holstein", sagte der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer am Montag. Bisher falle die umwelt- und klimapolitische Bilanz der Jamaika-Koalition eher bescheiden aus.

So sei der Ausbau der Windenergie im Stillstand, sagte Meyer. Bei der Regionalplanung würden naturschutzrechtliche Belange ebenso ausgeklammert wie bei öffentlichen Ausschreibungen. "Durch das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel soll künftig amerikanisches Fracking-Gas fließen", nannte Meyer als weiteren Kritikpunkt. Die Grünen hätten im Europawahlkampf konsequent die Klimakarte gespielt und sich so als stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein von der Konkurrenz abgesetzt. Mit der Wählergunst gehe aber auch eine Bringschuld einher. "Die Wählerinnen und Wähler erwarten zu recht, dass die Grünen jetzt auch liefern."