Landeswahlleiter ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Kiel (dpa/lno) - Zur Europawahl am 26. Mai dürfen in Schleswig-Holstein 2,272 Millionen Bürger ihre Stimme abgeben. Das ist die höchste Zahl seit 1949 bei Europa- oder Bundestagswahlen, wie Landeswahlleiter Tilo von Riegen am Montag in Kiel sagte. Auch gut 77 000 Staatsangehörige der anderen EU-Länder können wählen, darunter nach bisherigem Stand rund 2000 Briten. Zur Wahl stehen die Listen von 40 Parteien. Der Landeswahlleiter appellierte an die Stimmberechtigten, ihr Wahlrecht auch wahrzunehmen. "Gehen Sie zur Wahl, stärken Sie Europa!", sagte von Riegen. 2014 betrug die Beteiligung an der Europawahl im Land nur gut 43 Prozent