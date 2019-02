Viele Briten in Niedersachsen legen Einbürgerungstest ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Rund fünf Wochen vor dem geplanten Brexit absolvieren viele Briten in Niedersachsen noch schnell einen Einbürgerungstest. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Städten und Volkshochschulen. "Die Tests sind aktuell bis Mitte Mai 2019 ausgebucht. Ein Großteil der Nachfrage ist tatsächlich vom Brexit verursacht", sagte eine Sprecherin der Stadt Hannover. Großbritannien will am 29. März die Europäische Union verlassen. Wegen des bevorstehenden Austritts herrscht teils große Verunsicherung über die künftigen Regeln.

Nach Schätzungen aus der Landeshauptstadt sind 70 Prozent der am Test Interessierten dort derzeit Briten. Seit Januar übersteige die Nachfrage das Angebot, deshalb gebe es noch im März einen Zusatztermin, sagte die Sprecherin. Auch in Oldenburg und Braunschweig gibt es wegen der britischen Prüflinge Sondertermine. Mit dem bestandenen Test können Antragsteller die für die Einbürgerung erforderlichen "Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland" nachweisen.