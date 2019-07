Niedersachsens CDU-Chef gratuliert von der Leyen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat Ursula von der Leyen zu ihrer Wahl als EU-Kommissionspräsidentin gratuliert. "Das ist eine Mehrheit, die ein Auftrag ist, auch wenn es knapp war", sagte Althusmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die aus Niedersachsen stammende Ursula von der Leyen sei, was Erfahrung und Durchsetzungskraft betreffe, unzweifelhaft ein ganz herausragende Persönlichkeit. Sie werde das Amt der EU-Kommissionspräsidentin ausfüllen und Europa in schwierigen Zeiten in die richtige Richtung lenken. Es gebe in Europa große Herausforderungen wie die Migrationspolitik und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, betonte Althusmann. "Ich denke, Europa wird unter Führung von Ursula von der Leyen ein verlässlicher Partner der Welt sein."