FDP: Ansiedlung von britischen Unternehmen ausbaufähig

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat sollte nach Auffassung der oppositionellen FDP mehr tun, um ansiedlungswillige Unternehmen aus Großbritannien an die Elbe zu locken. "Wenn die zuständige Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest in den vergangenen eineinhalb Jahren lediglich sechs Unternehmensansiedlungen mit gerade einmal 40 Arbeitsplätzen aufweisen kann, dann ist das angesichts der enormen Nachfrage britischer Unternehmen nach Standorten in Kontinentaleuropa ein desolates Ergebnis", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Kruse. Er bezog sich dabei auf die Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der FDP, in der diese Angaben enthalten sind. Zudem liefen Gespräche mit 16 weiteren interessierten Unternehmen.

Der Senat erteilte in seiner Antwort aggressiven Abwerbestrategien eine Absage. Hamburg verfolge bei der Neuansiedlung von Unternehmen die Strategie, langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit Unternehmen zu etablieren. So werde Hamburg mittelfristig einen höheren Gewinn erzielen. Hamburg Invest sei auf alle Szenarien des Brexit vorbereitet und werde weiterhin ihre Aktivitäten in Großbritannien fortsetzen. Nur bei einem ungeregelten Brexit bestehe für eine größere Anzahl von Unternehmen die Notwendigkeit, zusätzliche Standorte in der EU zu schaffen.