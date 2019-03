Demonstration gegen Reform des Urheberrechts in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Einige hundert Demonstranten haben auf dem Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt gegen die Billigung der Urheberrechtsreform durch das EU-Parlament protestiert. Das Parlament hatte der Reform am Dienstag ungeachtet des heftigen Widerstands im Netz und auf der Straße ohne Änderungen zugestimmt. Einige der Demonstranten in Hamburg hatten sich als Zeichen des Protests am Dienstagabend den Mund zugeklebt. Einer trug ein Grablicht. Beobachter sprachen von etwa 200 bis 300 Teilnehmern. Die Polizei ging zum Beginn der Demonstration von etwa 100 Teilnehmern aus, einem vom Versammlungsort auf dem Gänsemarkt ausgehenden Marsch durch die Innenstadt hätten sich jedoch weitere Menschen angeschlossen.