Nahles fordert klares Votum gegen Rechts in Europa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat im Endspurt des Europawahlkampfes ein klares Votum gegen Rechts gefordert. "Wir müssen Rechtspopulisten und Nationalisten ein klares Nein entgegensetzen", sagte Nahles am Samstag in Darmstadt bei einem Wahlkampfauftritt mit SPD-Spitzenkandidat Udo Bullmann und dem hessischen Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel. "Es ist in jedem Fall eine Richtungswahl." Die Frage sei, ob man ein Europa wolle, mit dem alle sehr gut gefahren seien - oder ob man zurück in den Nationalismus wolle. Die SPD stehe für ein soziales Europa, in dem alle von ihren Löhnen leben könnten.

Über die Sitzverteilung im EU-Parlament können mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in den 28 EU-Staaten mitentscheiden. Zur Europawahl am (morgigen) Sonntag sind rund 4,7 Millionen Hessen aufgerufen.