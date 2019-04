Fast 90 000 EU-Bürger dürfen in Frankfurt wählen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Exakt 89 671 EU-Bürger können am 26. Mai in Frankfurt bei der Europawahl zu den Urnen gehen. Das kann sich allerdings noch ändern, falls Großbritanniens Parlament vorher doch noch den Brexit absegnet. Dann dürfen die 2346 in Frankfurt lebenden Briten nicht an der Wahl teilnehmen, wie die Stadt Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der volljährigen Wahlberechtigten würde sich auf 87 325 reduzieren. Insgesamt sind in Frankfurt 101 526 EU-Ausländer gemeldet.

Auch diese Zahl liegt noch um fast 8000 über der vorangegangenen Europawahl. Allerdings sind EU-Bürger nicht zwangsläufig in Frankfurt wahlberechtigt. Wer über die Zusammensetzung der deutschen Vertreter im EU-Parlament mitentscheiden wolle, müsse einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis stellen. Dies täten aber nur wenige, erklärte der für die Wahlen zuständige Dezernent Jan Schneider (CDU).