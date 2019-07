Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brüssel (dpa/lno) - Der neue schleswig-holsteinische EU-Abgeordnete Niclas Herbst (CDU) ist zu einem von vier stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gewählt worden. Das teilte das Europäische Parlament am Mittwoch mit. Herbst (46) war am 26. Mai als Spitzenkandidat der Nord-CDU erstmals in das Europäische Parlament gewählt worden.