Vodafone darf Unitymedia-Kabelnetz auch in Hessen übernehmen

Brüssel (dpa) - Aus Unitymedia wird Vodafone: Die hessischen Kabelkunden müssen sich auf einen neuen Eigentümer einstellen. Die EU-Kommission hat die Übernahme des bisherigen Unitymedia-Netzes durch den Telekommunikationskonzern Vodafone unter Auflagen genehmigt. Unter anderem dürfen die Preise für die Einspeisung frei empfangbarer TV-Sender nicht erhöht werden. Vodafone muss außerdem dem Konkurrenten Telefónica Netzzugang für eigene Angebote gewähren, wie die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Vodafone kündigte umfassende Investitionen in den Netzausbau an.