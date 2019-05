Entspannter Wahlauftakt bei sonnigem Wetter in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei freundlichem Wetter und in entspanntem Tempo hat in Berlin die Europawahl begonnen. Seit 8 Uhr geben die Hauptstädter ihre Stimmen ab. In den Wahllokalen war der Andrang zunächst meist überschaubar. "Es ist erstaunlich entspannt", hieß es von der Landeswahlleitung am Sonntagvormittag. Pannen gab es zum Auftakt nicht.

In der Erich-Kästner-Grundschule in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) kamen früh vor allem Familien mit Kindern und Ältere. "Unter den ersten Wählern sind meist unsere Rentner, die morgens nicht so lange schlafen", sagte ein Wahlhelfer. Irritiert zeigten sich einige Wähler im Wahlraum wegen der vielen Journalisten, die dort Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Wahllokal erwarteten. "Sie können gerne durchtreten und wählen", sagten die Wahlhelfer. "Es werden keine Fotos oder Filmaufnahmen von Ihnen gemacht."

In der Fläming-Grundschule in Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) gab es schon früh leichte Wartezeiten. "Das Wetter ist schön, die Leute haben noch was anderes vor", sagte eine Wahlhelferin.

Gut 2,5 Millionen Berliner können sich an der Europawahl beteiligen. So viele Berliner wie noch nie bei einer Europawahl hatten Briefwahlunterlagen bestellt. Bei der vergangenen Abstimmung im Jahre 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 46,7 Prozent. Das war die zweithöchste nach 1994 (53,5 Prozent).