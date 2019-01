3600 Briten beantragen in Berlin Aufenthalt wegen Brexit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Tausende in Berlin lebende Briten haben wegen des geplanten Brexits bereits einen Aufenthaltstitel beantragt. Seit der Freischaltung der Online-Registrierung bei der Ausländerbehörde am 3. Januar meldeten sich 3600 Personen an, wie die Senatsverwaltung für Inneres am Dienstag auf dpa-Anfrage mitteilte. Insgesamt leben demnach 18 000 Briten in Berlin, die potenziell vom Brexit betroffen sind.

Wenn dieser Ende März kommen sollte, benötigen britische Staatsangehörige künftig für ihren Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel oder einen Nachweis über ihr Aufenthaltsrecht.

Das britische Parlament sollte am Dienstagabend über das von Mays Regierung mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen.