Neue Proteste in Hongkong: Tausende belagern Legislativrat

Hongkong (dpa) - Tausende Demonstranten haben den Hongkonger Legislativrat belagert, um gegen das geplante Gesetz für Auslieferungen nach China zu protestieren. Das nicht frei gewählte Parlament will im Laufe des Tages über den Gesetzentwurf beraten, der nächste Woche angenommen werden soll. Schon am Sonntag hatten bis zu einer Million Hongkonger gegen die Pläne für das Gesetz protestiert. Es kam zu Ausschreitungen. Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen verdächtigte Personen an die kommunistische Volksrepublik auszuliefern.