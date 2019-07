Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren am Flughafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen heute erstmals am Stuttgarter Flughafen demonstrieren. Die Protestveranstaltung soll am letzten Schultag vor den Sommerferien stattfinden. Es sei der bundesweit erste Protest der Klimaaktivisten an einem Flughafen, sagte ein Organisator. "Wir wollen Reden halten, Krach machen, Banner runterhängen." Es gehe auch darum, den Fluggästen ein schlechtes Gewissen zu machen. "Wir wollen darauf hinweisen, dass Fliegen furchtbar für die Umwelt ist."

Die Demonstranten wollen sich nach der Zeugnisvergabe am Terminal 1 auf Ebene 4 treffen. "Zusammen mit der Schutzgemeinschaft Filder und dem Klima- und Umweltschutzbündnis Stuttgart (KUS) sowie den umliegenden Ortsgruppen von Fridays for Future bleiben wir da, wo der Flugverkehr auch bleiben soll: am Boden der Tatsachen", kündigt die Fridays-for-Future-Regionalgruppe Stuttgart auf ihrer Facebook-Seite an. Die Aktivisten hoffen auf 1000 Teilnehmer.