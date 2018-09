Bündnis protestiert gegen geplantes Kohlekraftwerk in Stade

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stade (dpa/lni) - Mehrere Hundert Klimaschützer haben gegen den Bau eines Kohlekraftwerks in Stade protestiert. Rund 650 Teilnehmer kamen nach Angaben der Veranstalter zu der Demonstration am Samstag, zu der ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen und politischen Aktivisten aufgerufen hatte. Die Polizei sprach von 350 Demonstranten, die friedlich durch die Innenstadt zogen. Der Chemiekonzern Dow will auf seinem Gelände ein Kohlekraftwerk bauen, das das Werk mit Energie versorgt. Dow zufolge nutzt dieses auch andere Energieträger wie Biomasse und Wasserstoff. Die Gegner kritisieren, dass das Kraftwerk jedoch hauptsächlich Kohle verbrenne und viel Kohlendioxid und andere Schadstoffe ausstoße.