Protest gegen NPD-Aufmarsch in Salzgitter

Salzgitter (dpa/lni) - Mit einem Fest der Demokratie will ein Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen heute in Salzgitter gegen einen NPD-Aufmarsch protestieren. Die Polizei rechnet mit 60 bis 120 Rechtsextremen. Zum Protest unter dem Motto #wirsindmehr werden 500 bis 1000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei ist tagsüber mit mehreren Hundertschaften in Salzgitter vertreten, auch eine Reiterstaffel soll zum Einsatz kommen. Die NPD-Demonstration soll vom Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt zum Rathausvorplatz verlaufen, dort ist eine Kundgebung geplant. Auch das Fest der Demokratie wird räumlich getrennt von der NPD-Kundgebung in Rathausnähe veranstaltet.