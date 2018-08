Sternmarsch gegen geplanten Frankfurter Stadtteil an A5

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nur rund 60 Menschen sind am Sonntag zu einem umstrittenen Sternmarsch gegen den geplanten neuen Frankfurter Stadtteil an der Autobahn 5 aufgebrochen. Dazu aufgerufen hatten 14 CDU-Verbände aus Frankfurt und Anrainerkommunen. Sie hatten mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Das Motto lautete "Lebensqualität erhalten - keine Betonburg an der A5!". Um 17.00 Uhr soll eine Kundgebung abgehalten werden. Die Organisatoren befürchten unter anderem, dass wertvolle Grün- und Nutzflächen wegfallen, und plädieren für Wohnungsbau an anderer Stelle.

Die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) gehört zu den Kritikern des Sternmarschs: "Die Metropolregion darf nicht dichtmachen", sagte Thomas Reimann vom VhU laut Mitteilung. Menschen seien willkommen. "Sie helfen, den Fachkräftebedarf der Unternehmen im Ballungsraum zu decken." Die Kommunen müssten deshalb mehr Neubaugebiete ausweisen.

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kritisiere die Aktion als "kleingeistig und peinlich". "Es ist geradezu zynisch, wenn Besserverdiener mit CDU-Parteibuch in Zeiten wie diesen einen Sternmarsch gegen bezahlbare Wohnungen organisieren - und damit gegen alle Menschen, die sich das Wohnen in Frankfurt und Umgebung nicht mehr leisten können."

In 10 bis 15 Jahren soll im Frankfurter Nordwesten Wohnraum für etwa 30 000 Menschen entstehen. Derzeit läuft die Voruntersuchung zum Großprojekt, das eine Bebauung östlich und westlich der A5 vorsieht.