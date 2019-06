Protestlinie am Hambacher Forst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kerpen (dpa/lnw) - Mit einer Protestlinie haben Klimaaktivisten am Sonntag am Hambacher Forst für den Erhalt des Waldes demonstriert. Sie bildeten eine sogenannte Rote Linie zwischen dem Braunkohletagebau und dem Wald. Der Tagebau rücke immer weiter vor, kritisierten die Aktivisten. Man habe die Befürchtung, dass die wasserspeichernden Erdschichten angeschnitten und so unumkehrbare Tatsachen geschaffen würden. Im Hambacher Wald gilt ein gerichtlich verhängter Rodungsstopp bis Herbst 2020.

Nach Polizei-Angaben beteiligten sich etwa 200 Menschen an der Aktion. Eine Person sei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Am Sonntagmorgen hatten sechs Aktivisten versucht, einen Bagger auf dem Tagebaugelände zu besetzen. Sie seien jedoch von Sicherheitsleuten des Energiekonzerns RWE daran gehindert worden, berichtete eine Sprecherin der Polizei Aachen.