Neubrandenburg (dpa/mv) - Etwa 60 Menschen haben am Donnerstag in Neubrandenburg gegen die Eröffnung eines Bekleidungsgeschäftes protestiert, in dem die Marke "Thor Steinar" angeboten wird. Das sagte eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg. Zu dem Protest auf dem benachbarten Marktplatz hatte das Bündnis "NB nazifrei" aus der linken Szene spontan aufgerufen. Man wolle "so eine Art von braunen Szenetreff" in der Stadt nicht dulden, hieß es. Die Modemarke gilt vor allem in der rechten Szene als beliebt.

Das Bekleidungsgeschäft im Stadtzentrum, an dem äußerlich noch nichts auf die kritisierte Modemarke hinweist, hatte am Donnerstag eröffnet. Besonders pikant: Wenige Meter weiter im gleichen Straßenzug befinden sich mehrere Büros der CDU, darunter das Wahlkreisbüro von Landesinnenminister Lorenz Caffier. Die Demonstration war nach gut einer Stunde laut Polizei friedlich beendet.