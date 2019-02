Proteste angekündigt: AfD-Neujahrsempfang in Münster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa) - Gegen einen Neujahrsempfang der AfD in Münster wollen heute mehrere Initiativen und Gruppen demonstrieren. Bevor Parteichef Jörg Meuthen am Abend bei der Veranstaltung des Kreisverbandes Münster auftritt ist am Nachmittag ein erster Demonstrationszug vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt geplant. Die Hauptkundgebung ist nach Angaben der Polizei für 17.30 Uhr auf dem Prinzipalmarkt vor der Lambertikirche geplant.

Dazu werden nach Angaben der Demo-Veranstalter mehrere Tausend Menschen erwartet. Das Gebiet um das Historische Rathaus wird weiträumig abgesperrt. Auto- und Radfahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. 2017 hatten rund 8000 Demonstranten gegen den Empfang im Historischen Rathaus protestiert.