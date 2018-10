Mehrere Tausend bei Demo für Umwelt- und Tierschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in München zu einer Demonstration für Umwelt- und Tierschutz zusammengefunden. Unter dem Motto "Mia ham's satt" hatten mehr als 80 Organisationen zu der Kundgebung aufgerufen. Ihr Protest richtete sich gegen das Insektensterben, Tierleid in Riesenställen, zubetonierte Landschaften und den Verkehrskollaps.

Ein buntes Meer aus Fahnen war am Königsplatz in München zu sehen. Mit Plakataufschriften wie "Mia ham's Glypho satt" oder "Keine dritte Startbahn" vertraten die Teilnehmer verschiedenste Anliegen zu den Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit.

Diese Themen spielten im Landtagswahlkampf so gut wie keine Rolle, wie die Organisatoren bereits im Vorfeld kritisiert hatten. Dazu gehörten etwa der Bund Naturschutz und das Umweltinstitut München. Eine Woche vor der Wahl solle die Demonstration ein Zeichen setzen für eine ökologische, tiergerechte und bäuerliche Landwirtschaft, für saubere Luft und Klimaschutz. Die Polizei konnte zunächst noch keine Angaben zur Teilnehmerzahl machen.