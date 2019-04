Kundgebungen für bezahlbaren Wohnraum in München und Fürth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Fürth (dpa/lby) - Für mehr bezahlbaren Wohnraum und gegen steigende Mieten gehen am Samstag in München und Fürth mehrere Hundert Menschen auf die Straße. Bei der Kundgebung in der Landeshauptstadt (ab 13.00 Uhr) werden nach Angaben der Behörden unter dem Motto "Protest! Bezahlbarer Wohnraum geht uns alle an! #ausspekuliert" zwischen 300 und 500 Menschen erwartet. In Fürth (10.00 Uhr) rechnen die Veranstalter mit 60 bis 100 Teilnehmern. Bundesweit sind in vielen Städten Proteste und Kundgebungen geplant.

Im September waren in der Münchner Innenstadt etwa 7000 Menschen gegen Luxussanierungen, steigende Mieten und für mehr bezahlbaren Wohnraum auf die Straße gegangen. Die Initiatoren hatten damals rund 10 000 Teilnehmer erwartet.