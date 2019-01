Schüler streiken und protestieren gegen Klimapolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Schüler, Studenten und Auszubildende wollen am Freitag unter anderem in Mainz, Trier und Saarbrücken mit Streiks für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Dazu wollen sie unter anderem während der regulären Schulzeit am "Streik für das Klima" teilnehmen, wie die Bewegung Fridays for Future mitteilte. Auch in Zweibrücken und Landau sind Aktionen geplant. Insgesamt wollen Jugendliche deutschlandweit in über 50 Städten demonstrieren. Sie folgen dem Beispiel der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die seit Monaten jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament gegen die aktuelle Klimapolitik protestiert.