Schüler streiken für Klimaschutz

Mainz (dpa/lrs) - Vor der anstehenden Europawahl wollen Schüler in mehr als zehn rheinland-pfälzischen Städten heute für einen wirksameren Klimaschutz demonstrieren. "Wir wollen die Wahl zur Klimawahl machen", sagte Maurice Conrad von der Mainzer Ortsgruppe der "Fridays for Future"-Bewegung. Wähler sollten demnach bei ihrer Wahlentscheidung dem Klimaschutz die höchste Priorität einräumen. Darauf wolle die Bewegung mit ihrem Schulstreik aufmerksam machen, sagte Conrad. In Mainz erwarten die Initiatoren vor dem Hauptbahnhof bis zu 1000 Teilnehmer. Aktionen sind unter anderem auch in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Speyer geplant.

Zum zweiten Mal hat die Bewegung einen "globalen Klimastreik" angekündigt. Demnach wollen Schüler in 118 Ländern teilnehmen. "Klimaschutz in den Grenzen von Nationalstaaten zu betreiben, macht wenig Sinn", sagte Conrad. Daher fordert die Initiative unter anderem die Einführung einer CO2-Steuer auf europäischer Ebene. Die Schulstreik-Aktion ist Teil der internationalen "Fridays for Future"-Kampagne, die von der Schülerin Greta Thunberg in Stockholm gestartet worden war. Seit Januar demonstrieren auch in Rheinland-Pfalz immer wieder Schüler für Klimaschutz.