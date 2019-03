Schüler gehen für wirksamen Klimaschutz auf die Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-pfälzische Schüler haben ihre Kampagne für entschlossene Schritte gegen die globale Erwärmung deutlich ausgeweitet. In mehr als zehn Städten riefen die Veranstalter für diesen Freitag zu Demonstrationen auf. Allein in Mainz würden um die 1000 Teilnehmer erwartet, sagte der Mitinitiator Maurice Conrad.

Die Schulstreik-Aktionen sind Teil einer internationalen Kampagne mit dem Motto "Fridays for Future", die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg gestartet wurde. In Mainz folgten bereits im Januar rund 1000 junge Menschen dem Aufruf zur Demonstration. Im Februar waren es nach Polizeiangaben etwa 500. In Trier werden zu einer Demonstration zum Rathaus etwa 600 Teilnehmer erwartet. Angekündigt sind unter anderem auch Aktionen in Koblenz, Speyer, Kaiserslautern und Landau.

"Wir sehen uns dazu gezwungen, uns gegen eine Politik aufzulehnen, die den Klimawandel und seine Folgen nicht annähernd ernst genug nimmt", erklärte die Landesschülervertretung (LSV) Rheinland-Pfalz. Die Protestbewegung zeige, "dass unsere Generation keineswegs unpolitisch ist und dem Klimawandel längst den Kampf angesagt hat", sagte Aylin Gümüş vom LSV-Vorstand.

Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler appellierte an alle Lehrer, die Fehlstunden aufgrund der Teilnahme an den Demonstrationen zu entschuldigen. Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Hans Beckmann (SPD), betonte allerdings, dass kein Weg an der Schulpflicht vorbeiführe. Die Schulaufsicht, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), sei gebeten worden, die betroffenen Schulen auf die Rechtslage hinzuweisen. Bei unentschuldigtem Fehlen vom Unterricht seien Ordnungsmaßnahmen denkbar.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Jutta Paulus, kündigte an, an einer Demonstration in Koblenz teilzunehmen. "Die streikenden Jugendlichen haben ja recht, es muss endlich viel mehr passieren und der Klimaschutz muss zur obersten Priorität werden", sagte die Politikerin. Kritisiert werden die Aktionen von CDU und AfD. Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Hans Beckmann (SPD), betonte, dass kein Weg an der Schulpflicht vorbeiführe.

Unterstützung bekamen die Schüler auch von mehreren tausend Wissenschaftlern: "Diese Anliegen sind berechtigt und gut begründet", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung, die unter anderem von Professor Meinrat Andreae vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz unterzeichnet wurde. "Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus."