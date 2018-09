Stahlknecht: Keine Abgrenzung zwischen AfD und Extremisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei der jüngsten rechtsgerichteten Demonstration in Köthen haben sich die zahlreichen AfD-Vertreter vor Ort nach Einschätzung von Innenminister Holger Stahlknecht nicht von den Rechtsextremisten abgegrenzt. Es sei eindeutig der Eindruck entstanden, dass sich die Vertreter, darunter viele AfD-Abgeordnete, mit den Extremisten gemein machten, sagte der CDU-Politiker am Montagnachmittag in Magdeburg. Eine Trennung sei nicht sichtbar gewesen. So entstehe die Gefahr, dass die Rechtsextremen salonfähig gemacht würden.

Am Sonntag hatte es die dritte rechtsgerichtete Demo in Köthen seit einer Woche gegeben, nachdem ein 22-Jähriger in der Kleinstadt nach einem nächtlichen Streit an einem Herzinfarkt gestorben war. Zwei afghanische Staatsbürger sitzen in Untersuchungshaft. Die AfD hatte für den Protest von Vereinen wie "Zukunft Heimat" oder dem fremdenfeindlichen Pegida-Bündnis offen geworben.

Bei der Demo selbst war nach bisherigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden jeder vierte bis fünfte der maximal 1450 Teilnehmer ein Rechtsextremist. Unter ihnen seien auch 250 gewaltbereite Rechtsextremisten gewesen. Unter den 850 Demonstranten beim Gegenprotest ordneten die Behörden knapp 100 der linksextremen Szene zu.