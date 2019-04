Sächsische Polizei stellt sich auf Demos am 1. Mai ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die sächsische Polizei bereitet sich auf eine Vielzahl von Demonstrationen am 1. Mai vor. Derzeit liefen noch die Abstimmungen, sagte am Montag ein Sprecher der Polizeidirektion in Leipzig. Am Mittwoch sind praktisch in allen größeren Städten Kundgebungen und Aufzüge angemeldet worden. Sie reichen von den traditionellen 1.-Mai-Demos der Gewerkschaften bis hin zu Aufmärschen der rechtsextremen NPD in Dresden sowie des Dritten Wegs in Plauen. Die Bündnisse "Dresden nazifrei" und "Leipzig nimmt Platz" rufen zum Gegenprotest auf. In Chemnitz plant die AfD einen Aufzug, in Leipzig sind laut Stadtverwaltung neun verschiedene Demos angemeldet.