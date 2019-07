Innenministerium: Polizisten bei Demo in Leipzig verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bei gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer Abschiebung sind in Leipzig nach Angaben des Innenministeriums elf Polizisten verletzt worden. Wie die Behörde mitteilte, wurden zudem drei Einsatzfahrzeuge beschädigt. Die Beamten waren demnach in der Nacht zum Mittwoch mit Flaschen und Steinen beworfen worden, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Es gab auch Festnahmen. Über Details wollte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmittag informieren.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) verurteilte die Vorgänge scharf. "Gleichzeitig bin ich entsetzt darüber, mit welcher Wut und Gewalt die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit bedroht und angegriffen wurden. Jedem in diesem Land muss klar sein: Wer Einsatz- und Rettungskräfte behindert oder gar mit Steinen und Flaschen bewirft, gefährdet Menschenleben und greift unseren Rechtsstaat an."

Nach Angaben der Polizei hatten im Stadtteil Volkmarsdorf mehrere Hundert Menschen gegen die Abschiebung eines Flüchtlings protestiert. Zunächst habe sich eine Gruppe von etwa 30 Menschen den Beamten entgegengestellt. Später sei eine Spontandemo angemeldet worden, an der sich etwa 500 Menschen beteiligt hätten, hieß es. Der ausreisepflichtige Asylbewerber wurde schließlich weggebracht.

Die Versammlung war laut Polizei um 1.30 Uhr offiziell beendet. Danach seien Bierflaschen und Steine geflogen. Grünen-Politiker Jürgen Kasek, der nach eigenen Angaben selbst vor Ort war, schrieb auf Twitter, dass die Situation völlig eskaliert sei und mehrere Menschen verletzt worden seien.

Wöller kündigte Konsequenzen an: "Das werden wir nicht hinnehmen, sondern dagegen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln und Möglichkeiten konsequent vorgehen. Wir werden die Verantwortlichen nun zügig ermitteln und mit harten Strafen zur Rechenschaft ziehen." Zugleich dankte er den am Einsatz beteiligten Beamten und wünschte den Verletzten baldige Genesung.