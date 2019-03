Hunderte protestieren gegen EU-Urheberrechtsreform

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen haben am Samstag in Leipzig gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform protestiert. Die Veranstalter bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf rund 500. Das Lagezentrum der Polizei in Leipzig machte keine Angaben zu den Teilnehmerzahlen. Hinter dem Protest steht ein eher loses Bündnis, an dem unter anderen die Piraten und die Partei Die Partei beteiligt sind. Die Demonstranten skandierten unter anderem "Wir wollen keinen Artikel 13". Dieser Teil der geplanten Reform des EU-Urheberrechts soll Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht nehmen, gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Kritiker warnen vor der Einführung sogenannter Upload-Filter, die Lizenzverstöße verhindern sollen.

Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD lehnt den verpflichtenden Einsatz solcher Filter im Koalitionsvertrag als unverhältnismäßig ab, stimmte dem Reform-Kompromiss auf europäischer Ebene aber trotzdem zu. Das EU-Parlament will Ende März über die Copyright-Reform abstimmen. Am 23. März sind in mehreren Städten Europas Proteste geplant.