Hunderte Menschen demonstrieren gegen Kohle-Kompromiss

Leipzig (dpa) - Hunderte Menschen haben am Samstag in Leipzig gegen die Ergebnisse der Kohle-Kommission protestiert. Sie kritisierten das Ausstiegsdatum 2038 als viel zu spät und forderten einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung. Zu dem Protest in der Leipziger Innenstadt hatten das Bündnis Ende Gelände und andere Umweltschutzgruppen aufgerufen. Er ist Teil einer bundesweiten Aktionswoche. Die Veranstalter bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf über 2000, andere Demo-Beobachter sprachen von rund 1500.

Unter den Demonstranten waren sehr viele junge Menschen und auch Familien mit Kindern. Auf Transparenten erklärten sie zum Kohle-Kompromiss: "Wir haben nichts erwartet & sind trotzdem enttäuscht" oder: "There is no Planet B" ("Es gibt keinen Planeten B".) Außerdem forderten sie, dass Dörfer wie Pödelwitz und Obertitz im Landkreis Leipzig nicht wegen der Braunkohle abgebaggert werden dürften.