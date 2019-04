Großeinsatz der Polizei am 1. Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Zur Absicherung zahlreicher Demonstrationen und Kundgebungen am 1. Mai in Sachsen setzt die Polizei auf Unterstützung aus anderen Bundesländern. Es werden Beamte aus Sachsen-Anhalt, Bayern sowie der Bundespolizei im Einsatz sein, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte. Gewaltausbrüche werden bei verschiedenen Demos und Kundgebungen von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Gruppierungen befürchtet, die jeweils von mehreren Gegendemonstrationen begleitet werden. Angekündigt sind sie in Leipzig, Dresden und Plauen.

Laut Innenministerium werden auch mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei die Versammlungen absichern. In Sachsen sind am Mittwoch praktisch in allen größeren Städten Demonstrationen angemeldet worden. Sie reichen von den traditionellen 1.-Mai-Demos der Gewerkschaften bis hin zu Aufmärschen der rechtsextremen NPD in Dresden sowie des Dritten Wegs in Plauen.

Allein in Leipzig sind nach Angaben der Stadtverwaltung neun verschiedene Veranstaltungen angezeigt worden. Ob sie alle wie beantragt stattfinden werden, ist aber noch nicht endgültig geklärt. So will der Aufbruch deutscher Patrioten um Ex-AfDler André Poggenburg im Stadtteil Connewitz aufmarschieren. Gegendemos sind ebenfalls angemeldet. Die größte Kundgebung in Leipzig haben die DGB-Gewerkschaften unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" mit 3000 Teilnehmern auf dem Marktplatz angekündigt.

Ein besonderes Augenmerk der Sicherheitskräfte liegt auf der Stadt Plauen im Vogtlandkreis. Dort hat die rechtsextreme Partei "Der dritte Weg" zu Kundgebung und "lautstarker Demonstration" aufgerufen. Auch hier regt sich Gegenprotest. So rufen das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" und die sächsischen Grünen zur Fahrt nach Plauen auf. In der Stadt sind sechs Versammlungen angemeldet, die laut Polizei "hohe Teilnehmerzahlen erwarten" lassen. "Das polizeiliche Einsatzkonzept sieht vordergründig das deeskalierende Handeln vor", teilte die Polizei mit.

In Dresden will die NPD zusammen mit ihrer Jugendorganisation demonstrieren. Dagegen ruft "Dresden nazifrei" zum Protest auf. In Chemnitz hat die AfD einen Aufzug mit 500 bis 1000 Teilnehmern angemeldet, wo unter anderem die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch sprechen soll.