Demo und Gegendemo: Hunderte in Landau auf den Straßen

09. März 2019 17:08 Demonstrationen - Landau in der Pfalz

Landau (dpa/lrs) - Rund ein halbes Jahr nach der Verurteilung des Mörders der 15-jährigen Mia in Kandel sind im nahen Landau am Samstag Hunderte Menschen bei verschiedenen Kundgebungen auf die Straße gegangen. Geschätzt 100 Menschen seien zu einer Veranstaltung des als rechtspopulistisch geltenden "Frauenbündnis Kandel" gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Landau. Bei der Gegendemo des Bündnisses "Aufstehen gegen Rassismus" seien nach ersten Schätzungen 450 bis 600 Menschen gewesen. "Es ist sehr gut besucht", sagte der Polizeisprecher. Währenddessen sei es zu kleineren Störungen gekommen, auch Pfefferspray sei eingesetzt worden. Bei welcher Demo, konnte er zunächst nicht sagen.

Das Landgericht in Landau hatte im September vergangenen Jahres den mutmaßlich aus Afghanistan stammenden Ex-Freund von Mia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Richter befanden ihn des Mordes und der Körperverletzung nach Jugendstrafrecht für schuldig. Mia war kurz nach Weihnachten 2017 mitten in einem Drogeriemarkt des nur knapp 20 Kilometer von Landau entfernten Kandel erstochen worden. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, immer wieder kommt es seither zu Demonstrationen in der Region, teils auch mit Ausschreitungen.