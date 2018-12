Schüler in Aachen und Köln wollen für Umwelt demonstrieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Schüler und Studenten aus Köln und Aachen wollen sich an einem bundesweit angekündigten "Schulstreik" gegen die aktuelle Klimapolitik beteiligen. Zu den Protesten wurde in sozialen Medien unter dem Hashtag #FridaysForFuture aufgerufen, unter anderem von der Grünen Jugend sowie der Jugendgruppe der Naturschutzorganisation BUND. Wie viele Schüler sich anschließen, war zunächst unklar. Angekündigt sind Proteste in mindestens sieben Städten.

"Wir wollen Deutschland, Europa und die ganze Welt wachrütteln", sagte einer der Mitorganisatoren in Aachen, Felix Kehren (19), der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Zu den Protesten aufgerufen hatte zum Endspurt der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) die 15-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie protestiert schon seit Monaten immer freitags gegen den Klimawandel. In Kattowitz beraten fast 200 Staaten über Maßnahmen zum Klimaschutz. Bei den Verhandlungen gebe es immer noch keine Anzeichen von Zugeständnissen, kritisierte Thunberg in einem auf Twitter veröffentlichten Video.