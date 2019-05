Protest für sichereres Fahrradfahren: Ganz nackt verboten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Trotz ungemütlich frischen Windes sind am Montag ein paar Kölner in Badehose oder verkleidet durch die Innenstadt geradelt - ein Vorgeschmack auf den "Naked Bike Ride" am 12. Juli. Der Name der weltweiten Protest-Aktion für mehr Sicherheit beim Fahrradfahren ist laut Leiter Christian Stunz aber nur bedingt Programm: "Da wird keiner komplett blank ziehen." Die Anweisungen der Polizei seien sehr deutlich: Ganz nackt dürfen die Demonstranten nicht radeln. Das sei in Deutschland verboten. Bei anderen Aktionen wie in London durften die Radler mehr Haut zeigen. So schwingt beim "Naked Bike Ride" in Köln laut Stunz auch Kritik an Bundesgesetzen mit, die die Freizügigkeit einschränken.