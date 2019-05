Große Pro-Europa-Demo in Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Köln ist am heutigen Sonntag Schauplatz einer großen Demonstration für Europa und gegen Nationalismus. Mehr als 70 Organisationen und Verbände rufen zur Teilnahme an einem Sternmarsch mit anschließender Kundgebung am rechten Rheinufer auf. Dort wollen unter anderem die Höhner, Cat Ballou, Brings, Tommy Engel, die Bläck Fööss und Wolfgang Niedecken auftreten. Die Veranstalter erwarten in Köln 20 000 bis 25 000 Teilnehmer. Zeitgleich sollen auch in anderen Städten Demonstrationen stattfinden.

Henning Krautmacher (62) von der Kölner Band Höhner sagte der Deutschen Presse-Agentur, in letzter Zeit hätten viele Menschen den Wert Europas erkannt haben: "Gott sei Dank hat das Interesse an Europa zugenommen. Immer mehr Menschen verstehen, dass es nur gemeinsam geht." Nun komme es auf eine hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26. Mai an. Das sei "die einzige Chance, es auf vernünftige demokratische Füße zu stellen". Sonst bekämen Populisten die Chance, die europäische Idee von innen heraus zu zerstören.