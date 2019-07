Rechte Demo nach Lübcke-Mord: Gegendemonstranten erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Weniger als zwei Monate nach dem Mord an Kassels Regierungspräsident wird in der nordhessischen Stadt ein Aufzug Rechtsextremer erwartet. Die Kleinstpartei "Die Rechte" hat heute zu einer Demonstration aufgerufen. Die Polizei erwartet bis zu 500 Teilnehmer. Ein Bündnis gegen Rechts hat zahlreiche Gegenveranstaltungen mit voraussichtlich mehreren Tausende Demonstranten angemeldet. Die Hauptkundgebung sollte zunächst auf dem gleichen Platz stattfinden wie die der Rechtsextremen. Nach Auflagen der Stadt findet der Aufmarsch der Rechten jedoch außerhalb der Innenstadt statt. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni in seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan E. hatte die Tat gestanden und dann sein Geständnis widerrufen. "Die Rechte" spricht von einer Instrumentalisierung der Tat, mit der Rechte in die Ecke von Nähe von Gewalt und Terror gestellt würden. Dagegen will sie protestieren.