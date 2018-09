AfD-Kundgebung und größere Gegendemo in Kassel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Als Antwort auf eine AfD-Kundgebung in Kassel haben sich dort am Montag weitaus mehr Menschen zu einer Gegendemonstration versammelt. "Es waren etwa 2500 Gegendemonstranten und bei der AfD rund 90 Personen", sagte ein Polizeisprecher. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, die Zahl der eingesetzten Polizisten sei ausreichend gewesen. Die AfD-Kundgebung war laut dem Sprecher Teil ihres Wahlkampfs für die hessische Landtagswahl am 28. Oktober.