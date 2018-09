Kurz vor Urteil im Mordprozess: Demonstrationen in Kandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kandel (dpa/lrs) - Zwei Tage vor dem am Montag erwarteten Urteil um den Tod der 15 Jahre alten Mia aus Kandel haben sich am Samstag erneut Demonstranten in der südpfälzischen Gemeinde versammelt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen gingen zunächst Demonstranten unter dem Motto "Wer schweigt, stimmt zu - dem Rechtsruck entgegentreten" auf die Straße. Auf einem der Plakate in Bahnhofsnähe stand etwa "Den Faschisten die Grenzen zeigen".

In der Ortsmitte formierte sich unterdessen ein Protestzug weitgehend mit Angehörigen des bürgerlich-rechten Lagers. Sie wollten am Mittag durch Kandel unter dem Motto "Migration und Sicherheit" marschieren.

Die Polizei war unter anderem mit Absperrgittern vor Ort, um beide Lager auseinanderzuhalten. Mehrere Bürger des 9000-Einwohner-Ortes kritisierten die Kundgebungen als "importierte Empörung". Sie warfen Demonstranten vor, den Tod der 15-Jährigen Mia im Dezember in Kandel als Vorwand für die Proteste zu missbrauchen. An diesem Montag wird das Urteil in dem Prozess um den Tod der Schülerin erwartet. In dem Verfahren muss sich der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund des Mädchens wegen Mordes verantworten.